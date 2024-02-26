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Продажи кроссоверов Citroen C5 Aircross с заводской гарантией начались в России

В России начались продажи Citroen C5 Aircross с фирменной гарантией

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Citroen

В российских автосалонах появились в продаже кроссоверы Citroen C5 Aircross c русифицированным меню и заводской гарантией. Об этом сообщает Autonews.

В автосалоне крупного московского дилера корреспонденту издания, посетившему его под видом потенциального клиента, рассказали, что автомобиль можно приобрести за 4,19 млн рублей без учета скидок.

Citroen C5 Aircross оснащены бензиновым мотором 1.6 мощностью 175 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Среди опций — зимний пакет, электроприводы регулировки сидений, электрические стеклоподъемники, задний парктроник. Салон отделан искусственной кожей.

В том же автосалоне доступны и кроссоверы Peugeot 5008 с заводской гарантией, которые доставлены из Китая. Цены на эти машины стартуют от 4,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует собрать тысячу Lada Granta с японской АКП Jatco.

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