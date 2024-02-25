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Крымский мост перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«‎В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств», — говорилось в публикациях на 18:00.

Почти через 20 минут пресс-служба моста сообщила о том, что движение было перекрыто.

«‎Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — написала пресс-служба. Дополнительной информации с тех пор не поступало.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого движение останавливали ночью 24 февраля на 10 минут.

Ранее водителям в Москве рекомендовали скорее бросать автомобили.

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