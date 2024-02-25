ГИБДД в Хабаровске узнала о ДТП с семью машинами благодаря интернету

Вечером 24 февраля в Хабаровске на улице Запарина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом сообщило местное отделение Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена информация о том, что сегодня в г. Хабаровске на ул. Запарина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей», — говорится в сообщении.

Попавшие в аварию водители не пострадали, однако машины получили повреждения. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, так как на дорогах скользко.

До этого в Норильске водитель самосвала Shacman не успел затормозить перед тепловозом. В результате столкновения грузовик получил механические повреждения, никто не пострадал. За данное нарушение ПДД водителю грузовика грозит штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее на трассе «Дон» произошло массовое ДТП с грузовиками.