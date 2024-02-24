Около 300 фур застряли на границе России и Казахстана

В Западном Казахстане на граничащем с Россией контрольно-пропускном пункте (КПП) «Сырым» образовалась автомобильная очередь с 280 грузовыми машинами. Об этом сообщает пресс-служба национального оператора страны по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

«На трассе Самара — Шымкент наблюдается скопление большегрузов», — указывается в заявлении.

Согласно информации нацоператора, образование затора связано с затрудненной работой пограничного пункта.

«Здесь наблюдается скопление около 280 грузовых авто», — уточнили в пресс-службе.

Водители, застрявшие в пробке, сообщают, что она может затянуться на несколько дней, и рекомендуют выбирать более свободные маршруты объезда КПП.

Незадолго до этого новостной портал Dennik писал, что на границе Словакии и Украины на КПП «Вышне-Немецке — Ужгород» скопились сотни грузовиков.

Ранее в Казахстане сообщали о заторах на границе с Россией.