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Jeep обновит пять своих моделей к 2025 году

Самый быстрый Jeep поступит в продажу в конце 2024 года

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Jeep

Входящий в концерн Stellantis американский автомобильный бренд Jeep до конца 2025 года представит пять новых и обновленных моделей. Об этом сообщает Motor1.

Производство внедорожника Jeep Wagoneer S, который станет самым быстрым в модельной линейке Jeep, начнется во II квартале 2024 года, а в продажу он поступит в III квартале. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. До конца года также появится в продаже новый кроссовер Jeep Recon. Как и Wagoneer S, он построен на масштабируемой платформе STLA Large.

В 2025 году американский автопроизводитель рассчитывает расширить линейку подзаряжаемых гибридов Jeep 4xe. Одной из новых моделей может стать ранее анонсированный пикап Jeep Gladiator PHEV.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz не сможет к 2030 году перейти на выпуск электромобилей.

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