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В 2023 году дорожные камеры оштрафовали российских автомобилистов на рекордную сумму

В России дорожные камеры оштрафовали водителей на рекордные 141 млрд рублей

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Depositphotos

В 2023 году в России сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД), составила почти 141 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

В 2023 году с помощью камер вынесено 220,9 млн постановлений. Из этих показателей по данным с камер в столице выписано почти 40,3 млн штрафов на 30 млрд рублей, в Московской области — 38,7 млн на 22,5 млрд рублей.

Глава ГИБДД Михаил Черников в июле 2023 года заявил, что на российских дорогах функционируют 24 тыс. стационарных и более 3 тыс. передвижных камер для фиксации нарушений ПДД.

До этого стало известно, что в России разработали уникальные умные балки для полицейских машин, которые способны по видео с установленных на них камер измерять скорость транспортного потока.

Умные балки новой модификации уже прошли тестирование в Казахстане. В конце 2023 года они прошли полевые испытания в реальной дорожной обстановке, и после их завершения эти тестовые приборы были введены в постоянную эксплуатацию.

Кроме того, Министерство внутренних дел России предложило лишать прав автомобилистов, которые используют устройства для сокрытия государственного номера автомобиля.

Ранее сообщалось, что проверку наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году.

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