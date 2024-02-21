В России стартовали продажи обновленных кроссоверов Haval Jolion

Российские дилеры Haval начали продажи обновленного компактного кроссовера Haval Jolion, производство которого налажено на заводе компании под Тулой. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель будет предлагаться в шести комплектациях по цене от 2 млн рублей.

После обновления автомобиль сохранил прежние силовые агрегаты. Единственным доступным двигателем остается 1,5-литровый бензиновый мотор, который в связке с передним приводом выдает 143 л.с., а с полным приводом — 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая либо семиступенчатая роботизированная.

Сами комплектации с обновлением автомобиля поменялись незначительно. В частности, в топовой версии появится панорамная крыша с люком, а в отдельных исполнениях вентиляция водительского кресла и фирменный телематический комплекс Haval Connection.

Внешне Haval Jolion изменился не сильно. У автомобиля появились черная решетка радиатора, черные задний спойлер и рейлинги.

До этого стало известно, что самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. В прошлом году продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

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