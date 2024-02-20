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Польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной

«Страна.ua»: польские фермеры начали полную блокаду украинской границы

Польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Раньше они пропускали по одному грузовику каждый час, а сегодня заблокировали границу полностью», — поделился один из перевозчиков.

Отмечается, что из-за блокады начали расти цены на перевозки. Если две недели назад за доставку из Гданьска в Киев платили €1500-2000, то сейчас цены достигают более €4000 и продолжают расти.

До этого польский портал Magazyn Rolniczy сообщал, что фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

Польские фермеры возобновили протесты с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Их цель — не допустить бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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