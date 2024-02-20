Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В моделях Mercedes обнаружен опасный брак, но в России их не отзовут

Mercedes отзовет по всему миру, кроме России, 250 тыс. машин из-за риска пожара

close
100%
Mercedes-Benz Group

Компания Mercedes-Benz отзовет по всему миру 250 тыс. автомобилей из-за проблем с предохранителями. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что отзывная кампания затронет автомобили AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL. Все машины были произведены в 2023 году. На такие машины были установлены предохранители, которые не соответствуют требованиям по безопасности. Это может привести к выходу силового агрегата из строя. Кроме того, автомобили могут загореться.

Представитель Mercedes-Benz заявил, что в качестве меры предосторожности в таких автомобилях будут заменены определенные детали.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами