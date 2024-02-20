В моделях Mercedes обнаружен опасный брак, но в России их не отзовут

Компания Mercedes-Benz отзовет по всему миру 250 тыс. автомобилей из-за проблем с предохранителями. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что отзывная кампания затронет автомобили AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL. Все машины были произведены в 2023 году. На такие машины были установлены предохранители, которые не соответствуют требованиям по безопасности. Это может привести к выходу силового агрегата из строя. Кроме того, автомобили могут загореться.

Представитель Mercedes-Benz заявил, что в качестве меры предосторожности в таких автомобилях будут заменены определенные детали.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.