Электрокар Nio «научили» отряхиваться от снега как собака

Китайский производитель электромобилей Nio оснастил свой будущий флагманский внедорожник ET9 функцией по самостоятельному сбросу льда и снега. Возможности новой модели показали на видео, опубликованном в соцсети Weibo.

Электрокар Nio ET9 имеет интеллектуальную систему шасси Sky Ride, благодаря которой он может совершать колебательные движения кузовом, что позволяет стряхивать снег. Кроме того, функция позволяет сохранять ровное положение кузова при езде по грунтовой дороге.

Nio анонсировала ET9 в декабре 2023 года. Внедорожник станет премиальной моделью марки, цены будут стартовать от $112 тыс. (10,3 млн по курсу на момент публикации). Поставки ожидаются не ранее следующего года.

Компания позиционирует ET9 как полностью электрического конкурента Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, Audi A8 и Porsche Panamera. Модель оснастили электродвигателями общей мощностью 707 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 120 кВт.ч с возможностью быстрой замены.

Ранее Nio выпустила седан ET5 с запасом хода 1 тыс. км.