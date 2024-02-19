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Названы улицы, на которых отменяется платная парковка на 23 февраля

Московские парковки сделают бесплатными 23 и 24 февраля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Парковки на улицах Москвы 23 и 24 февраля будут работать в бесплатном режиме, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», — отмечается в сообщении.

При этом городские парковки со шлагбаумами сохранят обычный режим работы в течение всех дней и будут доступны по установленным тарифам.

До этого стало известно, что в России могут появиться автомобили из Ирана и Индии. Также стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada Granta Cross.

Ранее при ДТП в Новой Москве пострадали двое детей.

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