Названы улицы, на которых отменяется платная парковка на 23 февраля

Парковки на улицах Москвы 23 и 24 февраля будут работать в бесплатном режиме, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», — отмечается в сообщении.

При этом городские парковки со шлагбаумами сохранят обычный режим работы в течение всех дней и будут доступны по установленным тарифам.

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