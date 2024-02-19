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Россиянам назвали самые ненадежные модели Hyundai

Автоэксперт Житнухин перечислил три типичных неисправности Hyundai

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Hyundai

Наиболее ненадежными являются автомобили Hyundai с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Некоторые модели бренда, например Hyundai Sonata, оснащаются двухлитровым и 2,5-литровым двигателями, которые, согласно результатам последних исследований, считаются не самыми надежными. Также практически у всех моделей корейской марки возникают проблемы с трансмиссией, карданным валом», — рассказал изданию Житнухин.

Слабым местом автомобилей Hyundai являются передние крестовины карданного вала, которые могут потребовать замены уже после 100 тыс. км пробега, уточнил Житнухин. В России по-прежнему можно купить автомобили Hyundai, поставленные из-за границы по параллельному импорту, однако при их приобретении стоит учитывать ряд рисков, в том числе сложности с диагностикой и ремонтом, поскольку эти машины не адаптированы для России, предостерег он.

Ранее стало известно, что российские автосервисы переходят на ремонт «от бордюра».

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