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В России представили новый китайский купе-кроссовер

На российском рынке дебютировал купе-кроссовер DFSK ix5

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Dongfeng

В России дебютировал новый купе-кроссовер DFSK ix5. Об этом сообщает пресс-служба официального дистрибьютора «Моторинвест».

Длина кроссовера составляет 4685 мм, ширина — 1865 мм, а колесная база — 2790 мм. Автомобиль будет предлагаться с экономичным полуторалитровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. Кроме того, машина будет доступна с двухлитровым турбомотором мощностью 231 л. с. Такой мотор работает в паре с классическим гидромеханическим «автоматом».

На момент старта продаж в России DFSK ix5 будет доступен в средней комплектации Premium. В нее включены рулевая колонка с регулировкой по наклону и по вылету, четыре подушки безопасности, системы ABS и EBD, электронный контроль курсовой устойчивости и контроль тяги, бесключевой доступ, электропривод двери багажника и панорамная крыша со сдвижным люком.

Позже появится версия Luxury. Среди оборудования — система предупреждения фронтального столкновения и функция удержания в полосе движения, система кругового обзора, парктроники спереди и сзади. Цены на DFSK ix5 пока объявлены.

До этого стало известно, что у автомобиля Jetour Traveler в Китае появилась новая версия Silver Dragon Wings, приспособленная для использования на бездорожье. Автомобиль снабжен турбодизелем мощностью 254 л.с., 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Ранее сообщалось, что китайские внедорожники M-Hero поступили на склад в России.

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