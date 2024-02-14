Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, может ли современный мотор пройти миллион километров

Автоэксперт Константинов: три условия позволят мотору пройти миллион километров

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Ресурс современного автомобильного двигателя может составить около миллиона километров, если соблюдать три правила. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова.

«Чтобы двигатель прослужил долго, важно проводить регулярное техобслуживание автомобиля в сервисном центре. В частности, менять вовремя масло, свечи и проверять систему охлаждения», — сказал автоэксперт.

Второй фактор, который способен влиять на долговечность двигателя — это качество топлива. Использование бензина или дизеля только проверенных, известных на рынке брендов, позволит поддерживать мотор в хорошем состоянии.

Третье условие — это аккуратное вождение. Речь идет о спокойной езде без резких ускорений и маневров. При этом нельзя допускать перегрева силового агрегата, подчеркнул Константинов.

До этого стало известно, что прогрев автоматической коробки передач (АКПП) в зимнее время позволит существенно увеличить срок службы агрегата. Так, при минусовых температурах прежде, чем начинать движение, настоятельно рекомендуется потратить около 3-5 минут, чтобы прогреть автомобиль. За это время масло станет более жидким, что позволит предотвратить те или иные повреждения АКПП.

Ранее россиянам назвали главные проблемы автомобилей в мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами