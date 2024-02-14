Россиянам рассказали о главных преимуществах китайских автомобилей

Китайские автомобили начинают превосходить европейские машины по таким параметрам, как сервис. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильев. По его словам, после ухода европейских брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям.

«В результате на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто начинают превосходить европейцев, но и создаются с учетом специфики эксплуатации в непростых российских условиях», - добавил Васильев.

По словам автоэксперта, автомобили европейских, американских и японских марок, которые были когда-то куплены у российских дилеров легально, чинить негде. У автомобилей, поставляемых по параллельному импорту часто выявляют проблемы с эксплуатацией. Поэтому у новых китайских машин есть серьезное преимущество.

По данным «Автостата» самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.

Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» — Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.