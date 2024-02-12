Сайт «АвтоВАЗа» работает с перебоями

Официальный сайт «АвтоВАЗа» с утра 12 февраля работает с перебоями, у пользователей наблюдаются проблемы с загрузкой страниц. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В частности, страницы моделей автомобилей и конфигуратор, позволяющий выбрать необходимую комплектацию, на сайте Lada загружаются в течение длительного времени. По состоянию на 14:15 мск на загрузку главной страницы lada.ru уходило порядка двух минут.

До этого на сайте «АвтоВАЗа» наблюдались проблемы с загрузкой после объявления о запуске онлайн-продажи автомобилей. Покупка автомобилей Lada онлайн стала возможной с сентября 2023 года. За заказанной машиной покупатель должен прибыть в Тольятти.

Ранее были названы китайские автомобили, которые ржавеют сильнее всего.