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Сайт «АвтоВАЗа» работает с перебоями

No Limits: на сайте «АвтоВАЗа» возникли проблемы с загрузкой

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Lada

Официальный сайт «АвтоВАЗа» с утра 12 февраля работает с перебоями, у пользователей наблюдаются проблемы с загрузкой страниц. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В частности, страницы моделей автомобилей и конфигуратор, позволяющий выбрать необходимую комплектацию, на сайте Lada загружаются в течение длительного времени. По состоянию на 14:15 мск на загрузку главной страницы lada.ru уходило порядка двух минут.

До этого на сайте «АвтоВАЗа» наблюдались проблемы с загрузкой после объявления о запуске онлайн-продажи автомобилей. Покупка автомобилей Lada онлайн стала возможной с сентября 2023 года. За заказанной машиной покупатель должен прибыть в Тольятти.

Ранее были названы китайские автомобили, которые ржавеют сильнее всего.

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