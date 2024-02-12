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Aston Martin представил обновленное купе Vantage

Aston Martin довел мощность мотора Vantage до 656 лошадиных сил

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Aston Martin

Aston Martin представил обновленную версию купе Vantage. Рестайлинг произошел после шести лет выпуска данной модели.

Автомобиль получил более современный дизайн передней части с крупной решеткой радиатора, занимающей большую часть поверхности переднего бампера. Существенно доработано и техническое наполнение. В частности, мощность двигателя V8, который для британских спорткаров поставляет Mercedes-Benz, была увеличена на 153 л.с. и достигла 665 л.с. Мотор получил новые турбокомпрессоры и распределительные валы, а также три новых теплообменника в системе охлаждения и наддува.

Также инженеры Aston Martin доработали силовой каркас кузова, увеличив его жесткость на кручение, и изменили конструкцию стабилизаторов поперечной устойчивости. В качестве опции для автомобиля доступны тормоза с карбон-керамическими дисками.

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