В Челябинской области ограничили движение на трассе из-за метели

Временное ограничение движения автомобилей введено на трассе Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана в Челябинской области из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по региону. Дорога перекрыта сегодня на несколько часов.

«Временное запрещение движения транспортных средств действует на участке автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе выпали обильные осадки в виде снега, кроме того, наблюдается сильный ветер и метель. Дорога перекрыта с 8:00 до 12:00 9 февраля. В Госавтоинспекции посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого автоэксперт Владимир Сажин перечислил основные правила безопасности при движении на автомобиле во время метели.

По его словам, нужно включить световые приборы, противотуманные фары, противотуманные фонари сзади, если машина ими оборудована. Также требуется сократить скорость и соблюдать дистанцию. Он посоветовал иметь с собой теплые вещи на случай серьезного затора на трассе.

Ранее сообщалось, что более 20 машин попали в ДТП в Подмосковье.