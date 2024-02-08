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Китайская автокомпания опередила «АвтоВАЗ», назвав свою машину кириллицей

Впервые китайский автомобиль получил название кириллицей

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Oting

Компания Sinomach Automobile приняла решение о том, что автомобиль Oting Paladin для российского рынка будет называться на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внедорожник Oting Paladin, представляющий собой перелицованную версию Nissan Terra, будет предложен в четырех комплектациях. В базовую версию войдут светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4882 мм. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода. В базовой версии машина моноприводная.

До этого министр промышленности и торговли и председатель совета директоров компании Денис Мантуров предложил «АвтоВАЗу» подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей. По словам министра, латинские названия можно использовать для машин, которые поставляются на экспорт. Однако атомобили Lada до сих пор не переименованы.

Ранее сообщалось, что автобренд Nio выпустил седан ET5 с запасом хода 1 тыс. км.

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