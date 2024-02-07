Внедорожники Lada Niva получат важную опцию безопасности

Автомобили Lada Niva получат подушки безопасности. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva – в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности», — сказал топ-менеджер.

По словам Максима Соколова, подушки безопасности на автомобилях Niva могут появиться уже в 2024 году. О том, будет ли это одна подушка или две, глава «АвтоВАЗа» не сообщил.

Кроме того, президент «АвтоВАЗа» также отметил, что 2024 год станет во многом прорывным в достижении технологического суверенитета по компонентам и опциям, импортные поставки которых стали недоступными в связи с введением санкционного режима.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» нашел поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. Подушки безопасности прошли полный цикл испытаний.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.