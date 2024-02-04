Казанский дрифтер едва не сбил своего оператора у кремля

В Казани сотрудники ГИБДД изъяли автомобиль у 21-летнего дрифтера, который едва не сбил оператора, снимавшего его на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале городского полка ДПС.

Водителя, двигавшегося в заносе на площади 1 Мая, инспекторы заметили в ходе мониторинга городских камер наблюдения. На место был направлен патруль ДПС.

«Было очевидно, что водитель специально вводил автомобиль управляемый занос (дрифт) тем самым создавал угрозу жизни и здоровья граждан, а также угрозу возникновения ДТП», — отмечается в сообщении полиции.

На кадрах видно, что автомобиль, кружась по площади, едва не сбил человека, который снимал происходящее на видео. По прибытии на место инспекторы ДПС обнаружили, что автомобиль ВАЗ-2106 припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена». В рулевом управлении машины выявлен повышенный люфт.

В отношении 21-летнего водителя составлены четыре административных протокола — за опасное вождение, нарушение правил остановки, управление машиной с неисправностями, а также за то, что водитель не был вписан в полис ОСАГО. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее в Ульяновской области автобус съехал в кювет после ссоры водителя с пассажиром.