В Махачкале Lada опрокинулась в канал, двое детей попали в реанимацию

В Махачкале Lada Priora, в которой ехал тренер с тремя воспитанниками, опрокинулась в канал. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По его данным, детский тренер по ММА не справился с управлением и вылетел в канал, машина затонула. Водитель и 14-летний пассажир смогли выбраться. Еще двоих пострадавших, мальчиков 10 и 12 лет, достали из затонувшей машины очевидцы.

«Состояние детей крайне тяжелое, оба они на искусственной вентиляции легких. В стационаре есть все необходимое для оказания медицинской помощи», — уточняется в Telegram-канале минздрава Дагестана.

ДТП произошло в 8:30 в воскресенье, уточняется в Telegram-канале ГИБДД республики.

«23-летний местный житель, управляя автомобилем «Lada Priora», не справился с управлением и совершил съезд с дороги в канал имени Октябрьской Революции», — отмечается в сообщении ГИБДД.

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