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Полиция задержала мужчину, который сжег автомобили на юге Москвы

В Москве полицейские задержали мужчину, который сжег дорогой автомобиль

Полиция задержала хулигана, который сжег автомобиль на Кантемировской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«Столичные оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. По предварительной информации, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, припаркованный на Кантемировской улице. Огонь перекинулся на рядом стоящую машину», — отмечается в сообщении.

После того, как злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело за порчу чужого имущества. Сумма ущерба составляет 5 млн рублей. О мотивах хулигана не сообщается. Судя по видео, одна из машин полностью сгорела.

До этого стало известно, что в Бийске Алтайского края поместили под стражу 37-летнего мужчину, который признался в поджоге внедорожника, принадлежащего местному депутату.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области дотла выгорел городской автобус.

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