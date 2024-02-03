Great Wall выпустит конкурента Bentley и Rolls-Royce

Китайский концерн Great Wall Motor выпустит премиальный автомобиль под новым брендом ZX. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что первой моделью марки будет седан длиной 5500 мм. Его конкурентами на рынке станут модели Hongqi, Rolls-Royce и Bentley. Автомобиль получит мощный электрический двигатель. О том, когда начнется выпуск новинки, не сообщается.

Great Wall Motor на протяжении восьми лет не выпускал седаны. В 2012 году компания представила модель Voleex C50. Ее выпуск был завершен в 2016 году из-за низкого спроса. В России GWM представлен шестью брендами, включая Haval, Tank, Ora и Wey.

До этого стало известно, что общее количество китайских автомобилей в России превысило 1 млн единиц. Большая доля среди китайских авто сформирована брендом Chery (28%), в стране зарегистрировано 304,3 тыс. машин этой марки. Второе место по объему занимает Geely (210,2 тыс. ед.), третье – Lifan (152,4 тыс. ед.). Пятерку лидеров дополнили Haval и Great Wall (141,9 тыс. и 121,4 тыс. ед. соответственно). На долю перечисленных брендов суммарно приходится 85%.

Ранее сообщалось, что кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ.