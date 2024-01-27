В России резко выросли продажи автомобилей с пробегом в кредит

Поддержанные автомобили на российском автомобильном рынке стали в два раза чаще брать в кредит. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на исследования «Открытие Авто».

В 2023 года доля кредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей, составила 15% от общего объема продаж этой категории техники. Совокупный объем выданных в прошлом году кредитов на подержанные автомобили составил почти 890 млрд руб., при этом в 2022 году эта сумма составляла 361 млрд руб. и содержала в себе только 8% от общего объема.

Тем не менее, как отмечает начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик, доля подержанных авто, взятых в кредит, будет сокращаться, так как рынок постепенно будет насыщаться новыми автомобилями.

На данный момент, за неполный январь, как отмечают в Росбанке, доля кредитов на автомобили с пробегом составляет 23,5% от общих выдач.

До этого в России решили продлить упрощенное оформление машин по параллельному импорту.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta.