Автомобиль влетел в остановку с людьми на юго-востоке Москвы

Отечественный внедорожник протаранил остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

«По предварительным данным на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1 водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. В результате наезда пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попала Lada Niva Legend. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге пассажир автомобиля выстрелил несколько раз в пешехода. пострадавший уже написал заявление, его одежду с дырками и следами пороха забрали как вещдок. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О причинах конфликта неизвестно.

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.