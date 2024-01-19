Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль влетел в остановку с людьми на юго-востоке Москвы

В Москве внедорожник Lada Niva врезался в остановку с людьми, пятеро пострадали

close
100%
Прокуратура Москвы

Отечественный внедорожник протаранил остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

«По предварительным данным на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1 водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. В результате наезда пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попала Lada Niva Legend. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге пассажир автомобиля выстрелил несколько раз в пешехода. пострадавший уже написал заявление, его одежду с дырками и следами пороха забрали как вещдок. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О причинах конфликта неизвестно.

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами