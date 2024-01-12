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Стали известны сроки перезапуска работы бывшего российского завода Volkswagen

Бывший российский завод Volkswagen заработает в I полугодии 2024 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

«В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены», - сказал Шапша.

В мае 2023 года компания Volkswagen Group объявила о продаже своих российских активов, в том числе калужского завода. Новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон». «Фольксваген груп рус» продолжит работу в России под названием на ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее сообщалось, что Lada Niva Sport представят в конце 2024 года.

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