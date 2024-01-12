«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска спортивной модификации Lada Niva

Компания Lada Sport, которая входит в структуру «АвтоВАЗа», до конца 2024 года представит спортивную версию классического трехдверного внедорожника Lada Niva. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Подразделение Lada Sport готовит к концу года спортивный вариант Lada Niva Legend и, возможно, покажет новую Vesta Sport», — говорится в сообщении.

Точных сроков запуска проекта и информации о возможной стоимости автомобилей Lada Niva Sport нет.

О проекте Lada Niva Sport стало известно в сентябре 2022 года. Отмечалось, что Lada Niva Sport будет производиться с восьмиклапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 л, который устанавливается сейчас на Lada Granta. Кроме того, модель может получить 122-сильный двигатель объемом 1,8 л, а также усиленную подвеску и более современную коробку передач. Также новую модификацию оснастят спортивными сиденьями с красной прострочкой и красными декоративными вставками.

Ранее сообщалось, что проект кроссовера Lada X-Cross 5 окончательно закрыт.