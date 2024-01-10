Стали известны самые популярные кроссоверы у россиян

Самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В прошлом году продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

На втором месте в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла Lada Niva Travel с показателем 46,9 тыс. машин. Третье место у Chery Tiggo 7 PRO Max – 41 тыс. автомобилей. Далее идет внедорожник Lada Niva Legend с показателем 39 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray, разошедшийся тиражом 38,2 тыс. единиц.

В топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам 2023 года также вошли Omoda C5 (35,8 тыс. единиц), Chery Tiggo 4 Pro (32,9 тыс. единиц), Geely Monjaro (20,4 тыс. единиц), Geely Atlas Pro (17,7 тыс. единиц) и Haval F7 (16,3 тыс. единиц).

До этого стало известно, что средняя цена нового автомобиля в 2023 году поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей. Среди новых автомобилей в 2023 году больше всего подорожали автомобили Kia: цена кроссовера Seltos выросла на 27%, до 3,19 млн рублей, стоимость седана K5 увеличилась на 27%, достигнув отметки 4 млн рублей. Отечественная Lada Granta подорожала на 25,2%, до 982 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что производство на калужском заводе Volkswagen перезапустится в 2024 году.