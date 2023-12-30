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Появилось видео последствий массовой аварии на парковке в Москве

Появились кадры с места ДТП на парковке в Москве, где пострадали 13 авто

Видео разбитых машин после дорожно-транспортного происшествия на парковке в московском районе Новогиреево опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Судя по кадрам, повреждения получили, в частности, Chevrolet Cruze, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Volvo XC90, Ford Focus, Volkswagen Touareg и другие. Всего 13 машин.

Авария с большим количеством пострадавших машин произошла накануне вечером во дворе одного из домов на улице Перовской в Новогиреево. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил 13 припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии.

Позже полицейские задержали водителя. Им оказался житель района Перово 1981 года рождения, причастный к дорожной аварии. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Ранее сообщалось, что авария с двумя фурами парализовала движение на трассе М-11 в сторону Москвы.

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