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Стало известно, какие улицы в Москве перекроют в новогодние праздники

ЦОДД сообщил о перекрытии улиц в Москве на январских каникулах

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о закрытии движения на ряде улиц в центре Москвы в предстоящие январские праздники. Информация об этом размещена в Telegram-канале столичного Дептранса.

Проезд будет закрыт 3 января 2024 года с 11:20 до 11:35 на Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в самом Крапивенском переулке, а также на Петровском бульваре — от Крапивенского переулка до самой улицы Петровка. Перекрытие движения связано с проведением Крестного хода.

Также в преддверии празднования Рождества будет перекрыто движение транспорта в районе Храма Христа Спасителя. Движение машин закроют с 18 часов 6 января до 3 часов ночи 7 января на Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивка, а также в Соймоновском проезде от Волхонки до Пречистенской набережной.

Ранее стало известно, что ГИБДД объявила новогодний рейд на водителей.

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