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«АвтоВАЗ» не в курсе, как оснащается Vesta для чиновников

«АвтоВАЗ» предложил узнать об оснащении Vesta для депутатов у них самих

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Пресс-служба Lada

В компании «АвтоВАЗ» не знают о том, как оснащаются новые автомобили Lada Vesta из гаража членов Госдумы. Вопросы об оснащении и особенностях машин для парламентариев в тольяттинской компании просят выяснять в самой Госдуме.

«Обратитесь в пресс-службу Думы», — ответили «Газете.Ru» в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Первым о получении служебной Lada Vesta рассказал депутат думской фракции «Новые люди» Олег Леонов, который снял видео из салона машины. Леонов назвал Lada Vesta «прекрасной машиной» с «достаточно хорошим салоном».

Использование автомобилей марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов, является глупостью и издевательством над клиентом, заявил член думского комитета по транспорту Александр Толмачев. Использование Lada Vesta в гараже Госдумы поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», считает он.

Ранее в Госдуме выступили против ремонта по ОСАГО с подержанными запчастями.

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