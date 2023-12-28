Депутат Толмачев: Lada Vesta будет восприниматься как «депутатская» машина

Партия автомобилей Lada Vesta для парламентариев поступила в гараж Госдумы. Об этом агентству РИА Новости сообщил член думского комитета по транспорту Александр Толмачев, передает «Прайм».

«В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — сказал Толмачев.

Использование автомобилей марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов, является глупостью и издевательством над клиентом, заявил депутат.

Первым о получении служебной Lada Vesta рассказал депутат думской фракции «Новые люди» Олег Леонов, который снял видео из салона машины. Леонов назвал Lada Vesta «прекрасной машиной» с «достаточно хорошим салоном».

В августе президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В декабре стало известно, что в органы исполнительной власти регионов поступило письмо со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором предлагается с 1 января 2024 года пересадить всех депутатов на отечественные авто.

Ранее в России начали выпускать новый китайский кроссовер под отечественным брендом.