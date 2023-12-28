Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Толмачев: Lada Vesta будет восприниматься как «депутатская» машина

Партия автомобилей Lada Vesta для чиновников поступила в гараж Госдумы

close
100%
Пресс-служба Lada

Партия автомобилей Lada Vesta для парламентариев поступила в гараж Госдумы. Об этом агентству РИА Новости сообщил член думского комитета по транспорту Александр Толмачев, передает «Прайм».

«В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские», это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», — сказал Толмачев.

Использование автомобилей марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов, является глупостью и издевательством над клиентом, заявил депутат.

Первым о получении служебной Lada Vesta рассказал депутат думской фракции «Новые люди» Олег Леонов, который снял видео из салона машины. Леонов назвал Lada Vesta «прекрасной машиной» с «достаточно хорошим салоном».

В августе президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В декабре стало известно, что в органы исполнительной власти регионов поступило письмо со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором предлагается с 1 января 2024 года пересадить всех депутатов на отечественные авто.

Ранее в России начали выпускать новый китайский кроссовер под отечественным брендом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами