Уточнен порядок взимания утильсбора за ввоз авто в Россию из ЕАЭС

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) уточнили условия, согласно которым иностранная машина может быть охарактеризована как ввезенная для личного пользования. В этом случае она может попадать под льготную ставку утильсбора — 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей — за подержанную. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве напомнили, что одно из условий — это оплата таможенных пошлин и налогов за машину по единым ставкам или «в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза».

Условия, при единовременном выполнении которых авто с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря этого года можно охарактеризовать как «ввезенные для личного пользования»: договор купли-продажи, заключенный до 29 октября этого года; свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или его электронный паспорт оформлены до 21 декабря.

29 октября 2023 года в силу вступили правила, согласно которым тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, купивших легковые автомобили в странах ЕАЭС и завезших их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.

Ранее автоэксперт Егор Васильев объяснил, что повышение утильсбора для автомобилей, привезенных с целью перепродажи, направлено на исключение игроков, занимающихся серыми схемами параллельного импорта, а также на стимулирование внутреннего рынка. Ранее такие схемы позволяли приобрести автомобиль по более низкой цене или приобрести модели, которые официально перестали поставляться в Россию. Однако, как отметил Васильев, «игра с государством в такие игры является гарантированно проигрышной лотереей».

Российские автоконцерны выступили с предложением перенести уплату утилизационного сбора за произведенные в 2024 году машины на конец года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, заявил, что отсрочка поможет автоконцернам решить проблему оборотного капитала в условиях дорогих кредитов. Это предложение поддержали КамАЗ и ГАЗ.

Ранее стало известно, что в Россию ввезли рекордное число автомобилей за месяц.