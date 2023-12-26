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Россиянам рассказали об опасности езды на автомобиле после снегопада

«Известия»: в снегопад риск наезда на препятствие возрастает в 1,5 раза

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

После снегопада риск наезда на препятствие возрастает в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова.

«Больше всего для водителя в снежную погоду возрастает риск наезда на препятствие — почти в 1,5 раза. Основными угрозами становятся невидимые из-за снега глыбы льда, антипарковочные препятствия, бордюры и так далее», — сказал эксперт.

По словам Демидова, снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не дают гарантии снижения тяжести повреждений: средний чек по компенсациям лишь на 4% меньше обычного для этого времени года. Есть один распространенный вид ДТП, шанс попасть в который после снегопада меньше, — повреждения вылетевшим из-под колес камнем. Доля таких обращений показала снижение примерно на треть, вероятно, это результат более низкой средней скорости.

До этого стало известно, что автомобиль следует мыть хотя бы раз в неделю в зимний период, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остается вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля.

Установившаяся в настоящее время переменчивая погода с оттепелью не требует от автовладельца каких-либо дополнительных мер, поскольку кузова современных автомобилей достаточно хорошо защищены от воздействия влаги.

Ранее стало известно, что ввоз автомобилей из Европы и Японии может сократиться вдвое в 2024 году.

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