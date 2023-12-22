Два автопроизводителя приостановили выпуск своих автомобилей на заводах Daihatsu

Японские автомобильные компании Mazda и Subaru приостановили выпуск своих моделей на заводах Daihatsu. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Отмечается, что на заводах Daihatsu в совокупности выпускались восемь моделей автомобилей, которые продавались под брендами Mazda и Subaru. О том, когда продолжится выпуск этих машин неизвестно.

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года были обнаружены нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была организована специальная независимая комиссия для расследования инцидента. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся под разными брендами.

До этого стало известно, что Daihatsu на следующей неделе приостановит работу всех своих четырех заводов на территории Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов.

Ранее сообщалось, что половина российских автозаводов не вернулась к работе после санкций.