Стало известно, на каком отечественном авто ездит спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в качестве рабочего автомобиля использует премиальный седан Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

«Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes-Benz. И вы знаете, мне очень нравится эта машина Aurus — удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень», — сказала Матвиенко.

До этого Валентина Матвиенко выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей, но считает, что делать это нужно поэтапно, когда действующие автомобили, которые сегодня используются в работе, выработают свой ресурс.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее сообщалось, что депутат Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку отечественного авто.