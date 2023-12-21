В миллионе автомобилей Toyota выявили серьезную проблему

Автомобильный концерн Toyota Motor принял решение отозвать более 1 млн автомобилей, реализованных в США, из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Речь идет о неисправности датчика системы обнаружения пассажира на переднем пассажирском сиденье, что может привести к короткому замыканию. В результате подушки безопасности не сработают при столкновении, что создает риск получения травм.

Будут отозваны для диагностики и ремонта автомобили, произведенные в период с 2020 по 2022 год, в том числе седаны Camry, Corolla, кроссовер RAV4, а также модели Lexus ES и RX.

До этого стало известно, что компания Toyota Motor отзовет с китайского рынка для ремонта 570 тыс. автомобилей. Поводом для отзывной кампании стала неисправность топливной системы.

У автомобилей Toyota Corolla, произведенных в 2019-2023 годах, а также Toyota Highlander и Lexus RX, выпущенных в период с 2018 по 2022 год из-за внутреннего дефекта могут образоваться трещины в топливном насосе.

Ранее сообщалось, что Toyota и Nissan стали самыми беспроблемными автомобилями в России.