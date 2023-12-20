Курянин разбил голову после прыжка в ехавшее такси

В Курске суд назначил штраф в размере 400 рублей мужчине, который разбил голову после прыжка в ехавшее такси. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В ноябре 34-летний курянин, будучи в состоянии наркотического опьянения, запрыгнул в движущийся автомобиль Volkswagen Polo. Во время прыжка он головой повредил заднее левое стекло машины. Ущерб собственнику машины составил 5 тыс. рублей.

В суде мужчина признал вину по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и раскаялся в содеянном. Потерпевшая хозяйка автомобиля просила назначить нарушителю средний размер штрафа и не стала заявлять гражданский иск на возмещение имущественного вреда. Мировой судья назначил мужчине административный штраф в размере 400 рублей.

Ранее светловчанин угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах.