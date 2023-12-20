УАЗ раскрыл подробности об обновленном «Патриоте»

Ульяновский автозавод проводит испытания модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит новый силовой агрегат, рассказали «Российской газете» в пресс-службе автопроизводителя.

УАЗ запустил проект рестайлинга «Патриота» в сентябре текущего года. В рамках модернизации модель впервые с 2016 года получит обновленный дизайн. Автомобиль оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий Sollers Argo, выпускаемый на мощностях УАЗа.

«Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую часть, и обязательно поделимся новостями!» — ответили представители УАЗа на вопрос участника сообщества соцсети «ВКонтакте» относительно новых моделей и обновления старых.

В ноябре стало известно, что УАЗ оснастил автомобили специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые позволяют снизить вибрации, а также повысить для пассажиров степень акустического комфорта.

Ранее УАЗ обновил свой самый старый внедорожник.