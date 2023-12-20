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Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города во второй половине дня

Дептранс Москвы: пробки в городе 20 декабря могут достигнуть 8 баллов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В российской столице во второй половине дня ожидаются локальные заторы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«Во второй половине дня возможны локальные затруднения в центре, на ТТК, МКАД. Рекомендуем по возможности для поездок по городу выбирать городской транспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером пробки в городе могут достигнуть 8 баллов, поэтому в ведомстве рекомендуют отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Но уже ночью ожидается минус 1 градус. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 735 мм ртутного столба.

При этом синоптики не исключают в Москве самый морозный Новый год за 20 лет.

Ранее сообщалось, что на фоне циклона «Ваня» такси в Москве подорожало в четыре раза.

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