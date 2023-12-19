В Hyundai рассказали об обслуживании авто в случае ухода из России

Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание автомобилей в России даже после вероятного ухода с рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«С целью поддержки владельцев автомобилей Hyundai в России компания продолжит оказывать услуги по послепродажному обслуживанию и другие услуги в интересах клиентов», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее сообщалось, что нижегородский литейный завод Sollers подал иск против Hyundai на 178 млн рублей.