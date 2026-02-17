Гуменник назвал украинского фигуриста хорошим парнем

Российский фигурист Петр Гуменник назвал украинского фигуриста Кирилла Марсака, заявившего, что не хочет соревноваться с россиянами, хорошим парнем, передает Sport24.

«Попытался посмотреть его прокат, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались. Кирилл — на самом деле, хороший парень. Кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может пойти против позиции федерации», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.



Ранее Татьяна Тарасова назвала идиотским высказывание украинского фигуриста в адрес Гуменника.