Трамп пригрозил высшей мерой наказания похитителям мамы телеведущей

Президент США Дональд Трамп пригрозил высшей мерой наказания похитителям Нэнси Гатри — матери телеведущей Саванны Гатри. Об этом сообщает New York Post.\

По словам президента, похитители столкнутся с «очень, очень серьезными — самыми суровыми» последствиями на федеральном уровне, если Нэнси Гатри не вернут живой после похищения из своего дома в пригороде Тусона 1 февраля.

«Самое серьезное наказание, да, это правда», — подтвердил свои намерения он.

4 февраля президент позвонил Саванне Гатри, чтобы предложить федеральную помощь в расследовании дела.

Нэнси Гатри была похищена утром 1 февраля, днем того же дня знакомые сообщили о ее пропаже. Женщина проживает одна в особняке стоимостью $1 млн, куда вернулась туда после ужина с дочерью Энни вечером перед исчезновением. Известно, что Гатри-старшая не страдает от деменции, но должна каждый день принимать жизненно необходимые лекарства.

