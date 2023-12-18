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ЕС разрешил ввоз автомобилей европейских граждан из России

Евросоюз разрешил ввозить автомобили из РФ европейским гражданам

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Matt Dunham/AP

Гражданам Евросоюза, которые проживают на территории России, государства-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.

Такое решение Совет ЕС озвучил в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Европейским гражданам позволят ввозить в ЕС автомобили при условии, что они не предназначены для продажи и используются только в личных целях.

Кроме того, ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. Речь идет об одежде на путешественниках или в составе их багажа, уточняется в документе.

Ограничения в рамках 12-го пакета санкций, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия, говорится в заявлении. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

Ранее ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов.

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