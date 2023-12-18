ГИБДД объявила даты рейда в Подмосковье

С 18 по 24 декабря сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд «Технический осмотр» на территории Подмосковья. Об этом объявила Госавтоинспекция Московской области.

В России участилась активность мошенников, которые продают диагностические карты автовладельцам без предоставления на технический осмотр (ТО) самой машины, предупредили в ГИБДД. При выявлении подобных случаев полицейские аннулируют диагностическую карту, отметили в ведомстве.

ГИБДД порекомендовала автовладельцам обращаться в проверенные пункты технического осмотра и своевременно проводить ТО своей машины. Согласно требованиям закона, для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны и мотоциклов ТО в первые четыре года не обязателен. Эти же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в два года, а после 10 лет — ежегодно.

Ранее в России оценили идею участить техобслуживание для снижения ДТП.