В Подмосковье 11 машин повредило упавшей кровлей автосервиса

Более 10 автомобилей получили повреждения в результате падения кровли автосервиса в Московской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером воскресенья в подмосковном Дзержинском. По данным ведомства, на территории автосервиса под тяжестью снега обрушилась кровля навеса открытого типа. В этот момент под кровлей находилось 11 припаркованных транспортных средств.

Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь обрушения составила 800 квадратных метров, разбором завалов предстоит заняться собственнику автосервиса. Степень повреждений, полученных автомобилями, устанавливается.

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