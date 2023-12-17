В Словакии разбился автобус с украинцами

Автобус с Украины перевернулся в Словакии. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на агентство УНИАН.

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 17 декабря в 06:00 мск около села Даргов Требишевского района. В результате аварии пострадали семь человек.

Уточняется, что в салоне находились 53 пассажира и два водителя. На месте аварии работали пожарные и медики.

До этого школьный автобус и Lada Vesta столкнулись в Игринском районе Удмуртии. В микроавтобусе в момент ДТП находились 17 человек, 8 из которых дети. Они ехали на соревнования. В автомобиле Lada Vesta находился один водитель. Судя по фото, после ДТП автобус съехал в кювет. Пострадали 14 человек. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре двое мужчин выволокли из кабины маршрутки водителя и избили его.