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Путину пожаловались на высокую стоимость проезда по платной трассе М-12

Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе Москва – Казань

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной дороге М-12 МоскваКазань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства.

«Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тыс. [рублей]. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю», — сказал Путин.

Поводом для комментария Владимира Путина стал вопрос жителя Москвы, который сказал, что по его подсчетам стоимость проезда по платной трассе М-12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей.

До этого стало известно, что правительство России приняло решение продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени и присвоить ей название «Восток».

Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. Также после переименования М-12 названия «Восток» лишится автодорога от Хабаровска до Находки.

В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

Ранее сообщалось, что в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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