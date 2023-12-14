Названы самые популярные пикапы в России

Самым популярным пикапом в России по итогам ноября 2023 года стал Great Wall Poer. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

«В сравнении с ноябрем прошлого года продажи Great Wall Poer выросли на 203% — с 134 до 406 штук. Второе место на рынке у «УАЗ Пикап». В отчетный период продажи модели выросли на 66% с 211 до 350 ед. Третий результат на рынке в ноябре показала еще одна модель Great Wall — пикап Great Wall Kingkong с результатом 182 проданных авто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятерку лидеров российского рынка по итогам ноября вошли также пикапы Changan Hunter Plus (178 шт.) и JAC T6 (157 шт.).

Всего за 11 месяцев 2023 года на российском рынке было продано 15 тыс. 648 новых пикапов, что на 130% больше, чем за январь-ноябрь 2022 года.

До этого стало известно, что в Калуге на бывшем заводе Volvo запущено производство грузовых автомобилей. Согласно производственному плану, в 2024 году предприятие должно выпустить 2 тыс. российских грузовых автомобилей под брендом Next.

Ранее сообщалось, что кроссовер Kaiyi X7 Kunlun будет стоить на российском рынке около 3 млн рублей.